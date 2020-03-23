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Распространение коронавируса нового типа

Суд из-за коронавируса отложил на 14 апреля прения сторон по делу "Нового величия"

Как ожидается, на следующем заседании гособвинение попросит суд о наказании, которого заслуживают подсудимые

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Прения сторон по делу молодежного сообщества "Новое величие" отложено на 14 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Светлана Сидоркина.

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"Люблинский суд Москвы снова перенес прения сторон по делу на 14:00 мск 14 апреля. Коронавирус. Суд закрыт", - сказала она.

По ее словам, суд переносит заседание уже в четвертый раз.

Как ожидается, на следующем заседании гособвинение попросит суд о наказании, которого заслуживают подсудимые, а сами фигуранты и их защитники выразят свое отношение по существу обвинений.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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