Суд из-за коронавируса отложил на 14 апреля прения сторон по делу "Нового величия"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Прения сторон по делу молодежного сообщества "Новое величие" отложено на 14 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Светлана Сидоркина.

"Люблинский суд Москвы снова перенес прения сторон по делу на 14:00 мск 14 апреля. Коронавирус. Суд закрыт", - сказала она.

По ее словам, суд переносит заседание уже в четвертый раз.

Как ожидается, на следующем заседании гособвинение попросит суд о наказании, которого заслуживают подсудимые, а сами фигуранты и их защитники выразят свое отношение по существу обвинений.