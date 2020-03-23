Число случаев заражения коронавирусом в Австралии превысило 1,6 тыс.

СИДНЕЙ, 23 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом на территории Австралии превысило 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи во время выступления перед федеральным парламентом в Канберре.

По словам Мерфи, за прошедшие 48 часов на территории страны выявлены более 480 новых случаев заражения. Общее число заболевших составляет 1642 человека. Порядка 50 человек, зараженных вирусом, - пассажиры круизного лайнера Ruby Princess, зашедшего в порт Сиднея 19 марта.

Меры карантина

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в понедельник в парламенте страны, заявил, что нация переживает самый тяжелый год в своей истории и должна сплотиться перед лицом опасности. Ранее Моррисон объявил о том, что в рамках борьбы с распространением коронавируса с 23 марта в стране будут закрыты все рестораны и бары, тренажерные залы и спортивные площадки, кинотеатры, развлекательные заведения, казино и ночные клубы, а также религиозные учреждения и места отправления культа.

Продуктовые магазины, торговые центры, аптеки, банки и заправочные станции продолжат работать в обычном режиме. Общеобразовательные школы в Австралии пока останутся открытыми во всех регионах, кроме штата Виктория и Австралийской столичной территории, однако им рекомендовано предоставить ученикам, желающим остаться дома, возможности для дистанционного обучения.

Премьер также призвал австралийцев по возможности не выходить из дома, а будучи на улице соблюдать дистанцию и оставаться на расстоянии не менее 1,5 м от других людей. Ранее МИД Австралии рекомендовал гражданам воздерживаться от любых заграничных поездок, а тем, кто находится за пределами страны, - вернуться домой как можно быстрее.

Вирус в стране

Наибольшее число инфицированных - 669 человек - зарегистрированы в Сиднее. Первый случай инфицирования новым коронавирусом был зафиксирован 25 января, на данный момент семеро заболевших умерли, а 53 пациента вылечились. Для предотвращения широкого распространения вируса власти Австралии запретили въезд на свою территорию всем иностранным гражданам, а ряд регионов страны закрыл свои административные границы, обязав всех въезжающих проводить 14 дней в карантине.