Число инфицированных коронавирусом в Пакистане превысило 800

ИСЛАМАБАД, 23 марта. /ТАСС/. Пакистанские врачи выявили еще четыре случая заражения коронавирусом в стране. Как сообщила в понедельник газета Dawn со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, общее число инфицированных сейчас составляет 803.

"В Исламабаде выявлено четыре новых случая коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждены 803 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Из них, по данным издания, в Исламабаде - 15 заразившихся, в провинции Синд - 352, в Пенджабе - 225, в Белуджистане - 108, в Хайбер-Пахтунхве - 31 и в Гилгит-Балтистане - 72. По меньшей мере шесть человек умерли.