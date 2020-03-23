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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Пакистане превысило 800

Четыре новых случая выявили в Исламабаде

ИСЛАМАБАД, 23 марта. /ТАСС/. Пакистанские врачи выявили еще четыре случая заражения коронавирусом в стране. Как сообщила в понедельник газета Dawn со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, общее число инфицированных сейчас составляет 803.

"В Исламабаде выявлено четыре новых случая коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждены 803 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Из них, по данным издания, в Исламабаде - 15 заразившихся, в провинции Синд - 352, в Пенджабе - 225, в Белуджистане - 108, в Хайбер-Пахтунхве - 31 и в Гилгит-Балтистане - 72. По меньшей мере шесть человек умерли.

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ПакистанРаспространение коронавируса нового типа
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