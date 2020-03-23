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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии более 360 человек заразились за сутки коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 3611

ВЕНА, 23 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Австрии возросло за сутки с 3244 до 3611. Об этом сообщило в понедельник Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 08:00 (10:00 мск).

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На наличие вируса в Австрии было проверено 23,4 тыс. человек. Девять человек выздоровели, 16 умерли.

В Австрии до 13 апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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