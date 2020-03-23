Норвегия предложила ООН создать фонд помощи развивающимся странам против коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Норвегия предложила ООН учредить фонд по борьбе с коронавирусом в развивающихся странах. Об этом в понедельник сообщил МИД страны.

"Норвегия предложила ООН создать новый фонд, чтобы помочь развивающимся странам во время эпидемии коронавируса. Предложение было хорошо принято в ООН, фонд может быть учрежден в короткие сроки", - говорится в сообщении. Похожий фонд функционировал в период распространения вируса Эбола, его работа дала хорошие результаты.

"В условиях такого глобального кризиса, как этот, совершенно необходимо международное сотрудничество. Мы обеспокоены тем, как вирус может затронуть развивающиеся страны, которые уже страдают из-за слабой системы здравоохранения", - указал министр по вопросам международного развития Норвегии Даг Инге Ульстейн.

На прошлой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что готовит глобальный план реагирования на эпидемию коронавируса. План должен быть готов к запуску на этой неделе, особое внимание будет уделено тем регионам и странам, которые находятся в кризисе и где люди не имеют возможности получать полноценную медицинскую помощь.