В Израиле число случаев заражения коронавирусом превысило 1,2 тыс.

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 1238, увеличившись на 293 за сутки и на 157 с вечера 22 марта. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны.

По его данным, состояние 24 заболевших оценивается как тяжелое, 37 человек выздоровели. 20 марта министерство здравоохранения сообщило о первой смерти пациента, заразившегося коронавирусом. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

17 марта министерство здравоохранения предписало гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях и поездки в продуктовые магазины и аптеки. Ведомство запретило посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев, а также предписало гражданам страны не принимать гостей дома и не ходить в гости, ездить в лифте по одному и не собираться группами больше 10 человек.