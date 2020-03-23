Москалькова направила в ООН обращение с просьбой защитить права Винника

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру в защиту прав гражданина РФ Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве и находящегося во французской тюрьме. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе уполномоченного.

По информации омбудсмена, состояние здоровья Винника значительно ухудшилось. Кроме того, отмечается, что заседания по делу Винника проводятся в ночное время, что "крайне отрицательно сказывается на его физическом состоянии". Также российский гражданин лишен возможности общения, в том числе по телефону, с женой и детьми, ему отказано в получении прессы и книг, прогулки на свежем воздухе ему запрещены.

"Прошу вас, уважаемый господин Мелзер, рассмотреть возможность вашего посещения Александра Винника, а также обратиться к властям Франции с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского гражданина и предоставить ему возможность свидания с женой и детьми, контактов с внешним миром, разрешить прогулки на свежем воздухе", - говорится в обращении Москальковой.

Уполномоченный также обратилась к заместителю председателя Госдумы, главе делегации Федерального собрания в ПАСЕ Петру Толстому, председателю комитета Совфеда по международным делам Константину Косачеву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с просьбой на парламентском уровне привлечь внимание к нарушению прав Винника, а также в ходе с контактов с коллегами из парламентских делегаций иностранных государств и на международных площадках.

Дело Винника

23 января специалист по информационным технологиям Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Здесь его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Экстрадиции Винника также добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся больше пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях.

17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, постановил оставить россиянина под стражей. На следующий день после этого заседания мать гражданина РФ Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство. Соответствующее обращение она передала в посольство РФ в Париже.