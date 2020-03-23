Институт МЧС собрал группу ученых для совершенствования методов защиты от коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России создал научную группу, которая займется совершенствованием методов борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ВНИИ ГОЧС.

"В институте продолжает работу научная группа, в задачи которой входит проведение анализа ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты лягут в основу предложений по актуализации комплексных мер по защите населения", - уточняется в сообщении. В состав группы вошли ученые из научно-исследовательских центров ВНИИ ГОЧС, организовано их взаимодействие с экспертами других институтов. Кроме того, на сайте ВНИИ ГО ЧС представлена актуальная информация о способах защиты от коронавируса и правилах поведения в условиях вводимых ограничений.

В самом ВНИИ ГОЧС приказом начальника института Сергея Диденко с 23 марта 100 сотрудников переведены на дистанционную работу. Среди них ученые старше 60 лет, беременные женщины, а также женщины с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

"При переводе на удаленный режим работы обеспечена реализация их функциональных обязанностей в полном объеме. Работающим в дистанционном режиме доставляют на дом документы и расходные материалы", - говорится в сообщении. Как следует из текста приказа, зарплата у таких сотрудников не изменится. "Контроль состояния здоровья дистанционных сотрудников будет осуществляться по телефону. За каждым из них закреплен работающий в обычном режиме представитель института, который обязан ежедневно уточнять ситуацию у своего коллеги", - говорится в сообщении.