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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава считает, что активность коронавируса должна снизиться в апреле-мае

Николай Брико также назвал маловероятными прогнозы, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Николай Брико считает, что на активность коронавируса нового типа должно повлиять изменение сезона, его динамичность должна снизиться в апреле-мае.

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"Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае", - сказал он в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором портала является ТАСС.

Эксперт прогнозирует, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае.

Брико назвал маловероятными прогнозы, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты. Он добавил, что такое "мы видели в средние века", тогда инфекция была полностью неуправляемая. По словам эксперта, мероприятия, которые проводятся почти во всех странах, сдерживают распространение коронавируса.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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