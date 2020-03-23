Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Приволжского федерального округа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Снегопады, прошедшие 21 и 22 марта в некоторых регионах Приволжского федерального округа, сменятся на этой неделе солнечной погодой. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Во вторник характер погоды в Поволжье будет определять небольшой волновой циклон, поэтому на Верхней Волге, включая Нижний Новгород, Казань, Киров и на Средней Волге - Саранск, Ульяновск, Самара, Пенза - погода будет преимущественно облачной с небольшими осадками в виде мокрого снега, при этом температура в дневные часы будет близкой к нулю, а в ряде регионов даже отрицательной, - от минус двух до плюс одного градуса. В среду этот циклон уйдет на Восток и, поскольку он не очень интенсивный, прекратит свое существование. <…> Начиная со среды и до начала следующей недели, погода будет очень солнечной и теплой", - сказал собеседник агентства.

Синенков уточнил, что во вторник облачная погода еще сохранится в Среднем Поволжье, но существенных осадков не ожидается. "Если где-то и будут осадки, то этот снегопад продлится несколько минут и будет не интенсивным", - отметил он.

По данным "Фобоса", в четверг в Пензе, Саранске, Ульяновске дневные температуры установятся на уровне 4-7 градусов тепла, такая же погода ожидается в Нижнем Новгороде и в Казани. "В пятницу такая теплая погода сохранится, может, даже будет на пару градусов теплее. Солнечно будет и в субботу - в дневные часы около 6-7 градусов тепла, но по ночам все-таки небольшие заморозки еще сохранятся", - отметил Синенков.

Зима вернулась в Самару и Саратов

В Саратовской области третий день идет сильный снег. В результате автомобилистам пришлось экстренно менять резину на зимнюю, жителям - доставать теплую одежду, а коммунальным службам - выходить на расчистку дорог.

Из-за снегопада более 100 большегрузов не могут проехать и ждут расчистки автодороги 1Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Хвалынском районе Саратовской области. "Накануне вечером на автодороге возникло затруднение в движении из-за метели, <...> в настоящий момент там более 100 грузовиков, <...> пассажирского автотранспорта нет. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В настоящий момент введено временное ограничение движения всех видов транспортных средств на данном участке, на месте ведется расчистка дороги. Место затора можно объехать, объезд составляет 37 км. ГИБДД региона призвала не выезжать за город без крайней необходимости. По данным саратовского Гидрометцентра, днем 23 марта местами по Саратовской области также ожидаются сильные осадки.

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за большого количества осадков. По прогнозам Приволжского УГМС, в ближайшие сутки в регионе ожидается очень сильный снег с усилением ветра до 21 м/с. Город оказался буквально завален снегом, из-за чего глава Самары Елена Лапушкина поручила коммунальным службам уделить внимание в первую очередь расчистке территории вокруг соцобъектов и остановок общественного транспорта. В городе из-за сильного снегопада образовались крупные дорожные заторы на основных городских магистралях. По данным синоптиков, в ближайшие три дня интенсивность осадков снизится.

Усиление ветра и мороза

Штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено в Татарстане и в Ульяновской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану, по данным синоптиков, в понедельник местами на территории региона ожидаются гололедица на дорогах, утром и днем - сильный северо-восточный ветер порывами до 15-20 м/с, а также метель и гололед. По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, в ближайшие 2-3 часа с сохранением до ночи 24 марта по области ожидаются сильный снег, снежные заносы, метель с ухудшением видимости 500 м и менее, а также усиление северо-восточного ветра с порывами 19-24 м/с. Во вторник снегопады также ожидаются в Кировской области.

В Башкирии, Кировской области и Пермском крае произошло резкое понижение температуры. В Кировской области в ночь на понедельник резко похолодало до минус 13, днем ожидается до минус 1 градуса. При этом выглянуло долгожданное солнце, которого жители региона не видели практически всю зиму.

В Пермском крае этой ночью столбик термометра также опустился до минус 13 градусов, днем немного потеплело - от минус восьми до минус одного градуса. По данным Удмуртского Гидрометцентра, в первые дни недели ночью столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов, днем температуры составят от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.

Управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Башкирии сообщает, что в начале недели произойдет понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, при прояснениях до минус 25. Днем потеплеет 1 градуса, однако местами будет 9 градусов мороза. Такой фон температур уже ниже нормы на 1-2 градуса.