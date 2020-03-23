Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры за 2019 год

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присуждении премий президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Почетного звания лауреата премии удостоены пианист Олег Аккуратов - за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность, артистка балета Ольга Смирнова - за вклад в развитие отечественного хореографического искусства, и директор "Белгородского государственного центра народного творчества" Максим Шапошников - за реализацию культурно-просветительского проекта "Всероссийская школа клубной инноватики".