{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры за 2019 год

Почетного звания лауреата премии удостоены пианист Олег Аккуратов, артистка балета Ольга Смирнова и директор "Белгородского государственного центра народного творчества" Максим Шапошников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присуждении премий президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Почетного звания лауреата премии удостоены пианист Олег Аккуратов - за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность, артистка балета Ольга Смирнова - за вклад в развитие отечественного хореографического искусства, и директор "Белгородского государственного центра народного творчества" Максим Шапошников - за реализацию культурно-просветительского проекта "Всероссийская школа клубной инноватики".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Туристов из Амурской области не будут экстренно возвращать из Таиланда и Вьетнама
По данным властей региона, в этих странах отдыхают 570 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС