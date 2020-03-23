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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ просит желающих уехать из Словакии домой россиян сообщить о себе до 24 марта

Сведения необходимо направить по электронной почте в адрес консульского отдела

ПРАГА, 23 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Словакии в срочном порядке составляет список планирующих покинуть республику россиян и просит их предоставить данные о себе не позднее 24 марта. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь диппредставительства Владислав Куликов.

"Списки в целях составления оптимальных полетных планов вывозных чартерных рейсов граждан РФ на родину готовятся консульским отделом посольства, - отметил он. - Посольство просит россиян, не имеющих возможности вернуться на родину из-за ограничительных мер местных властей по противодействию распространению коронавируса, не позднее 24 марта предоставить свои данные в консульский отдел".

Желающим вылететь на родину необходимо указать паспортные данные, нынешнее место пребывания и цель поездки в Словакию, контактный телефон. Кроме того, нужно сообщить о том, если ли на руках обратные авиабилеты, и назвать конечный пункт назначения в России. Сведения необходимо направить по электронной почте в адрес консульского отдела посольства РФ: konzulat@rusemb.sk.

"Данные будут переданы в Министерство транспорта РФ для анализа и принятия оперативных мер", - подчеркнул Куликов. При возникновении дополнительных вопросов необходимо позвонить по телефону горячей линии консульского отдела посольства РФ: +7-421-911-343-297.

В Словакии действует режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в республике диагностировано 185 случаев заражения коронавирусом. Минздрав объявил о появлении инфекции в стране 6 марта.

Теги
СловакияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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