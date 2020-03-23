Туристов из Амурской области не будут экстренно возвращать из Таиланда и Вьетнама

ТАСС, 23 марта. Туристические компании до 31 марта в штатном режиме вернут из Таиланда и Вьетнама в Благовещенск 570 туристов в условиях ограничения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Все, кто отправился в эти страны и сейчас находится там, имеют возможность продолжить свой отпуск и вернуться в Россию согласно датам, указанным в приобретенных путевках. Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"По данным ежедневного мониторинга минэкономразвития и внешних связей Амурской области, в настоящее время на курортах Вьетнама и Таиланда отдыхают около 570 амурчан. В филиалах туристических компаний уточняют, что возвращение амурчан планируется осуществлять в штатном режиме. <...> Последняя группа организованных туристов из Амурской области планово заканчивает отпуск 31 марта", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы аэропорта Владивостока, авиакомпании, обеспечивающие международные перелеты в Приморье, к настоящему времени либо отменяют рейсы, либо перешли в режим возвращения пассажиров. Теперь подняться на борт могут только граждане той страны, куда направляется самолет. В понедельник на онлайн-табло аэропорта Владивосток есть рейсы в Бангкок, Токио и в Сеул.

В аэропорту Сахалинской области ТАСС рассказали, что конкретных решений в этом вопросе авиакомпании пока не приняли. Планируется, что они последуют примеру Благовещенска и Владивостока.

На фоне пандемии коронавируса с 23 марта Россия ограничила авиасообщение с другими странами. Авиарейсы будут выполняться только в некоторые столицы зарубежных государств.