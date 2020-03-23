Поставщик питания в Нижнем Новгороде выплатит компенсацию после отравления детей в школе

ТАСС, 23 марта. Единый центр муниципального заказа Нижнего Новгорода, который занимается организацией питания в школах города, выплатит 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда двум детям, которые пострадали в результате вспышки дизентерии в школе №47 в октябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

"В адрес управления Роспотребнадзора по Нижегородской области поступили обращения родителей двух несовершеннолетних с просьбой в восстановлении в судебном порядке их нарушенных прав. По результатам рассмотрения гражданского дела 23 марта утверждено мировое соглашение <…> В пользу потерпевших ответчик - муниципальное предприятие "Единый центр муниципального заказа" - должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей на каждого пострадавшего ребенка", - указано в сообщении.

Работа школы была приостановлена 13 октября из-за массового заболевания кишечной инфекцией. К медикам обратились 26 человек, семь из них были госпитализированы. У детей обнаружили ДНК шигеллы - бактерий, которые являются возбудителями заболеваний желудочно-кишечного тракта. По данным Роспотребнадзора, у повара и одного из сотрудников кухни выявили дизентерию.

После инцидента мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уволил гендиректора Единого центра муниципального заказа Владимир Жмакова с занимаемой должности.