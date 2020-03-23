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Вильфанд: в ближайшие 30 лет повторения экстремально теплой зимы ждать не стоит

По словам научного руководителя Гидрометцентра, даже глобальное потепление не сможет повлиять на это

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Повторения аномально теплой зимы в ближайшие 20-30 лет ожидать не стоит, даже несмотря на глобальное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Повторение той погоды, которая сложилась в зимний сезон 2019-2020, представляется маловероятным в течение ближайших 20-30 лет", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-режиме.

Вильфанд отметил, что даже глобальное потепление не сможет стать причиной повторения прошедшей экстремально теплой зимы в ближайшее время.

Зима 2019-2020 года стала самой теплой в России за весь период метеонаблюдений, превысив температурный рекорд зимы 2015-2016 года на 1,3 градуса.

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