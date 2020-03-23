СМИ: сотовые операторы Бельгии передают властям данные о контактах заразившихся

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Ведущие сотовые операторы Бельгии передают полиции данные о телефонных переговорах в случае необходимости отследить контакты лиц, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета Le Soir .

По ее данным, ведущие операторы страны - Proximus, Orange и VOO - уже подтвердили, что передают полиции сотовые данные для контроля контактов заразившихся людей. Легальным основанием для этого является норма закона о доступе правоохранительных органов к сотовым данным для предотвращения угрозы общественной безопасности и жизни людей. В данном случае эпидемиологические риски приравниваются к террористической угрозе.

По данным на воскресенье, число случаев заражения коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось на 586, восемь человек умерли. Всего заразился 3401 человек, из них 75 умерли.

Правительство Бельгии ввело жесткий общенациональный карантин с 14 марта до 5 апреля. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сократились часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы. На транспорте и в магазинах введены нормы для обеспечения дистанции между людьми. На улицу разрешается выходить только в своем районе, любые поездки по стране запрещены, границы закрыты.