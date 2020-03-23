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Адвокатам Москвы рекомендуют попросить о замене СИЗО пожилым обвиняемым из-за коронавируса

Адвокатам советуют также обратить внимание следственных органов на необходимость незамедлительного разрешения обращения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы рекомендует защитникам ходатайствовать об изменении меры пресечения пожилым обвиняемым с ареста на не связанную с лишением свободы. Об этом сообщается на сайте палаты.

"В связи со сложившейся и развивающейся эпидемиологической ситуацией предлагается рассмотреть вопрос о безотлагательной подаче ходатайств и/или жалоб об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием обвиняемого в СИЗО, особенно в отношении лиц пожилого возраста, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

В качестве самостоятельных доводов адвокатам советуют использовать ситуацию с распространением коронавируса и форс-мажорные обстоятельства в этой связи, обращая внимание следственных органов на необходимость незамедлительного разрешения обращения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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