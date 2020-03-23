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Распространение коронавируса нового типа

В Японии умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess

Общее число летальных исходов среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 10

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Двое инфицированных коронавирусом японцев, которые находились на простоявшем месяц на карантине круизном лайнере Diamond Princess, умерли. Об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Речь идет о двух мужчинах в возрасте старше 70 лет. Общее число летальных исходов среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 10. Лайнер с начала февраля находился на карантине в порту города Иокогама.

Сейчас в Японии зарегистрировано более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51 человек умер, более 700 выздоровели.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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