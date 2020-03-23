Разработкой препаратов от коронавируса занимаются два центра ФМБА

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Два научных центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве и Санкт-Петербурге занимаются разработкой противовирусных препаратов, которые были бы эффективными в борьбе с коронавирусом нового типа.

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Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Последнее наше важное направление - это разработка противовирусных препаратов. Этим занимаются... научный центр иммунологии, который находится в Москве, и научный центр особо чистых препаратов, который находится в Санкт-Петербурге", - сказала она.