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Распространение коронавируса нового типа
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Разработкой препаратов от коронавируса занимаются два центра ФМБА

Они находятся в Москве и Санкт-Петербурге
Здание ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Здание ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства России
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Два научных центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве и Санкт-Петербурге занимаются разработкой противовирусных препаратов, которые были бы эффективными в борьбе с коронавирусом нового типа.

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Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Последнее наше важное направление - это разработка противовирусных препаратов. Этим занимаются... научный центр иммунологии, который находится в Москве, и научный центр особо чистых препаратов, который находится в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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