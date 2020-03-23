Мэрия Казани временно передала медикам города 15 машин из-за пандемии коронавируса

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин принял решение передать 15 служебных автомобилей медицинским учреждениям для снижения нагрузки на бригады медперсонала. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба мэрии Казани.

"В Казани по решению мэра города Ильсура Метшина для обслуживания медицинских вызовов на дому временно передали 15 служебных автомобилей исполкома. Это позволило в ряде медучреждений города снизить нагрузку на бригады медперсонала", - говорится в сообщении.

Как сообщил в понедельник на совещании в мэрии заместитель министра здравоохранения Татарстана - начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков, за последние несколько дней значительно выросла нагрузка на городские поликлиники. По его словам, в настоящее время под медицинским наблюдением поликлиник находится 1 339 жителей города - это, в частности, казанцы, вернувшиеся из стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом. За прошедшую неделю скорая помощь столицы Татарстана выполнила более 7,8 тыс. выездов.