Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Общее число жертв среди заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 15 тысяч. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей и экспертов более чем в 150 странах, где зафиксированы случаи заражения.

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По состоянию на 23 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 330 тысяч, скончались примерно 4,53% - 15 029.

Наибольшее число случаев заражения за пределами КНР, где в декабре прошлого года началась пандемия и ее пик уже прошел, в Италии, где зафиксировано 59 138 случаев заражения, умерли 9,26% (5476 человек). Следом идут США (35 209 заразившихся, 471 умер), Испания (33 089 заразившихся, 2182 умерли) и Иран (23 049 заразились, 1812 умерли).

Более 10 тысяч заразившихся насчитывается в Иране, Германии и Франции. Еще в 17 странах зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны из больниц.