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75-летие Победы

"Волонтеры Победы" запустили онлайн-курсы для подготовки празднования Года памяти и славы

В программу вошел спецкурс, рассказывающий о действиях во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Движение "Волонтеры Победы" начало проводить онлайн-обучение добровольцев, которые будут принимать участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Года памяти и славы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"В связи с пандемией коронавируса многие учебные заведения переходят на дистанционное образование. "Волонтеры Победы" тоже заботятся о здоровье добровольцев и поэтому советуют провести время с пользой дома и пройти онлайн-обучение на платформе SkillCup. Сделать это можно, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также в программу подготовки волонтеров вошел спецкурс, рассказывающий о действиях во время пандемии коронавируса.

"Уже сейчас на образовательной платформе "Волонтеров Победы" можно пройти образовательный курс, рассказывающий активистам о действиях во время пандемии коронавируса. Он позволит добровольцам правильно и эффективно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в период коронавируса, ведь ветераны находятся в группе риска", - приводятся в сообщении слова руководителя движения Ольги Амельченковой. Она подчеркнула, что в ближайшее время на этой платформе откроются и другие курсы, в частности, появятся программы "Восстановление истории семьи", "Как организовать исторический квест", "Курс для фотоволонтеров".

В пресс-службе пояснили, что разработкой образовательных программ занимались, в частности, Российское историческое общество, Российское военное-историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет, лучшие активисты и эксперты.

Для обучения необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Самые активные пользователи онлайн-платформы в конце весны получат возможность выиграть полезные бонусы и подарки от движения, в том числе поездку на торжественные мероприятия на Сахалине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, говорится в пресс-релизе.

Теги
Россия75-летие Победы
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