Мурашко не исключил пересмотра законодательства по доступу на рынок России новых лекарств

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал представителей фармпромышленности ускорить процесс разработки и производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, и не исключил возможного пересмотра законодательства РФ в части доступа на рынок новых лекарственных средств. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

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В понедельник Мурашко провел совещание с руководителями ведущих научных учреждений и фармацевтических компаний, посвященное вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Он призвал ученых и представителей индустрии ускорить процесс разработки, клинических испытаний и начала производства перспективных препаратов для профилактики распространения коронавируса и лечения осложнений, вызываемых COVID-19.

"Министр также отметил, что национальное законодательство в части доступа на рынок новых лекарственных препаратов может быть пересмотрено", - говорится в сообщении Минздрава.