Эксперт считает излишней мерой введение полного карантина в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мер безопасности, предпринятых в России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, достаточно, введение полного карантина по всей стране не требуется, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

"Количество заболевших на территории нашей страны не такое, чтобы мы вводили такой карантин, [запрещающий выход на улицу], - сказала она в понедельник на пресс-конференции в ТАСС. - Я думаю, те мероприятия, которые мы проводим, будут достаточны, для того, чтобы инфекция активно не распространялась, и мы не будем вводить такие мероприятия, как полную карантинизацию регионов или страны".

По ее словам, тем не менее необходимо продолжать активно профилактировать инфекцию. "Это определенные мероприятия, которые мы призываем делать, это гигиена рук, помещений, дверных ручек. Очень важно, чтобы мы сами себя уберегли от инфекции. Разобщение - один из важных пунктов профилактики этой инфекции", - пояснила эксперт.

Экспресс-тесты

Экспресс-тестов для самостоятельной диагностики коронавируса нового типа в домашних условиях не будет. Такие анализы должны делаться только в лабораторных условиях, сообщила Малинникова.

"Экспресс-тестов диагностики не будет. В аптеке такого купить будет нельзя, это будет проводиться строго в условиях, которые необходимы для работы именно с этими патогенами", - сказала она.

Малинникова также сообщила, что на сегодняшний день в России есть более двух десятков лабораторий, которые могут работать с микроорганизмами I-II степени патогенности, к которым относится новый коронавирус, и проводить анализы. "Это не просто лаборатории. Для того, чтобы им разрешить работать, они должны пройти лицензирование, должны обучить своих сотрудников. Мы не должны пренебрегать этими правилами безопасности, должны сделать [ввести в работу такие лаборатории] очень планомерно, для того, чтобы именно лаборатории не стали источниками инфекции", - пояснила она.

Постоянное совершенствование тест-систем позволяет определить наличие коронавируса у человека при первой пробе, без необходимости повторного исследования, добавила главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням.

Ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили, что столица перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.

"Наши тест-системы сегодня совершенствуются, что и позволяет сегодня нам... при первом же исследовании говорить о наличии или отсутствии этого вируса", - сказала Малинникова.

Эпидемиолог также отметила, что, несмотря на это, каждый житель России должен проявлять настороженность и при появлении каких-либо признаков заболевания вызывать врача на дом.