Закрытые кафе и музеи. В Париже ввели ограничения на передвижения по городу

ПАРИЖ, 23 марта. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Парижане начинают привыкать к введенным правительством Франции ограничениям на передвижения по городу. Улицы города остаются пустыми - ни пробок, ни спешащих на работу горожан, ни очередей к картинным галереям. Закрыты кафе, рестораны, музеи, кинотеатры, детские площадки.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, сотрудников полиции и жандармов на улицах города в последние дни стало значительно больше. Участились и сами проверки - документы, подтверждающие необходимость выхода на улицу, запрашивают практически у всех пешеходов и велосипедистов. Регулярно проверяют и автомобилистов.

Дроны и конная полиция

Наиболее значительные полицейские силы, как отмечает корреспондент ТАСС, развернуты в настоящий момент у Эйфелевой башни, на площади Трокадеро, в районе Лувра, у мэрии города. Вдоль Елисейских полей стоят полицейские автобусы. На торговой улице Риволи и Вандомской площади дежурят военные, задействованные в антитеррористической операции "Сантинель". За соблюдением введенного режима жандармерия также следит с помощью дронов. В патрулировании улиц участвует и конная полиция.

Сейчас выйти в город можно только при особой необходимости - для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу. Для этого требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения, а также удостоверяющие личность документы.

В случае несоблюдения введенных рекомендаций нарушителю грозит штраф в €135. При повторном нарушении требований в течение 15 дней придется заплатить €1,5 тыс. Согласно последним данным, с момента вступления в силу ограничений на передвижения полиция выписала более 90 тыс. штрафов во Франции.

Закрытые набережные

Несмотря на то, что ограничения на передвижения во Франции действуют уже неделю, не все парижане выполняют введенные требования. В связи с этим власти столицы были вынуждены пойти еще на одну меру, ужесточающую условия карантина, и объявили о закрытии 21-22 марта всех набережных Сены. Под запретом оказались также эспланада Инвалидов и Марсово поле. Как сообщили в понедельник в префектуре полиции, действие данной меры будет распространено на последующие дни.

Власти столицы пока не рассматривают вопрос закрытия продовольственных рынков под открытым небом, однако продавцам и покупателям следует помнить о необходимости соблюдать дистанцию друг от друга и принимать необходимые профилактические меры. Тем не менее мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что при входах на крупные рынки установлена система контроля посетителей, у прилавков появилась разметка, напоминающая о необходимости держать дистанцию. "Если на продовольственных базарах не будут соблюдаться все предписанные меры, то мы их закроем", - заявила Идальго.

В свою очередь первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар, выступивший в понедельник с обращением к горожанам, отметил, что "лучший способ победить вирус - оставаться дома".

Метро и бесплатный проезд для медиков

В связи с действием особых мер на вокзалах города в минувшие выходные была усилена система контроля за соблюдением условий карантина. Как напомнил префект полиции Дидье Лальман, "всем путешественникам следует иметь при себе документы, подтверждающие необходимость поездки, в ином случае пассажиры не будут допускаться на поезда".

Дополнительные проверки, по свидетельству корреспондента ТАСС, проводятся в метро. В связи с эпидемией коронавируса Парижское автономное управление транспорта (RATP) заявило о сокращении числа составов столичного метрополитена и снижении количества пригородных электричек вдвое. С понедельника управление объявило о выделении 20 автобусов, которые будут бесплатно доставлять медиков до больниц.

О бесплатном проезде на скоростных поездах для медперсонала (при наличии подтверждающих документов) на всей территории страны объявило и Национальное общество железных дорог (SNCF).

На пути к комендантскому часу?

Столкнувшись с ухудшением ситуации, связанной с коронавирусом, власти нескольких городов уже объявили о введении комендантского часа. Одним из первых, принявших такое решение, стал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, распорядившийся запретить жителям города выход из дома с 23:00 до 05:00 по парижскому времени (01:00 - 07:00 мск). Аналогичные меры действуют в Ментоне, Валлорисе, Мужене, Перпиньяне, Безье, Шоле, Аррасе и нескольких других городах.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил в пятницу, что речи о введении комендантского часа на национальном уровне пока не идет. При этом он особо отметил, что французские градоначальники располагают всеми необходимыми полномочиями для введения ограничительных мер на своих территориях.

Тем не менее власти Парижа пока не приняли решение о введении комендантского часа. В интервью газете Le Parisien мэр Парижа выступила за усиление мер контроля, но не уточнила, о каких конкретно требованиях может идти речь. При этом ряд аналитиков считают, что решение о введении комендантского часа может быть принято на ближайшем заседании научного совета при президенте.