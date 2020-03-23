В Новокузнецке пенсионерке удалили опухоль, сопоставимую с весом пациентки

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Врачи новокузнецкого филиала Кемеровского областного онкологического диспансера удалили 72-летней женщине опухоль, которая весила более 30 кг и была сопоставима с весом самой пациентки. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе медицинского учреждения.

"Пациентка весила на момент проведения операции 64 кг, опухоль составляла половину ее веса. Получается, что опухоль весила примерно столько же, сколько сама женщина. Пациентке 72 года, чувствует себя нормально, находится в отделении", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, операцию провели в новокузнецком филиале онкодиспансера. В пресс-службе пояснили, что опухоль была неорганная, то есть развивалась не в органе, а в забрюшинном пространстве. Пациентка не чувствовала боли, поэтому образование разрослось до таких размеров, отодвинув органы. Подобная патология встречается редко. После операции опухоль направили на гистологическое исследование.