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Распространение коронавируса нового типа

Автор фейкового ролика о заразившихся коронавирусом в Приморье извинился перед жителями

Мужчина через мессенджер распространил ложную информацию о заболевших на предприятии

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Создатель видеоролика, в котором содержалась ложная информация о заразившихся коронавирусной инфекцией в Уссурийске, публично извинился перед жителями региона. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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Ранее пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что 28-летний мужчина распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины был составлен административный материал по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), который направлен в суд для рассмотрения. Сообщалось, что мужчине грозит административный штраф до 300 тыс. рублей.

"Автор нашумевшего видео не мог и предположить, что ролик, который снимался в развлекательных целях, станет достоянием общественности и сможет ввести в заблуждение жителей Приморского края. Сегодня мужчина решил попросить прощения за свой необдуманный поступок у всех граждан, кого могла напугать его выходка. Автор фейковой новости о коронавирусе надеется, что его искреннее публичное раскаяние поможет смягчить решение мирового суда", - говорится в сообщении на сайте УМВД, где размещено видео с извинениями гражданина.

Как отмечается в релизе, должностные лица предприятия, сами ходатайствовали о привлечении их сотрудника. По информации властей Приморского края, на понедельник подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в регионе нет.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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