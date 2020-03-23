Автор фейкового ролика о заразившихся коронавирусом в Приморье извинился перед жителями

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Создатель видеоролика, в котором содержалась ложная информация о заразившихся коронавирусной инфекцией в Уссурийске, публично извинился перед жителями региона. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ранее пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что 28-летний мужчина распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины был составлен административный материал по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), который направлен в суд для рассмотрения. Сообщалось, что мужчине грозит административный штраф до 300 тыс. рублей.

"Автор нашумевшего видео не мог и предположить, что ролик, который снимался в развлекательных целях, станет достоянием общественности и сможет ввести в заблуждение жителей Приморского края. Сегодня мужчина решил попросить прощения за свой необдуманный поступок у всех граждан, кого могла напугать его выходка. Автор фейковой новости о коронавирусе надеется, что его искреннее публичное раскаяние поможет смягчить решение мирового суда", - говорится в сообщении на сайте УМВД, где размещено видео с извинениями гражданина.

Как отмечается в релизе, должностные лица предприятия, сами ходатайствовали о привлечении их сотрудника. По информации властей Приморского края, на понедельник подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в регионе нет.