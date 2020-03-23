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Распространение коронавируса нового типа

Временное ограничение на въезд в Россию не коснется граждан СНГ, Абхазии и Южной Осетии

Это ограничение было введено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Временное ограничение на въезд в Россию, введенное в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не коснется граждан государств, входящих в СНГ, а также граждан Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении российского кабмина, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Принято решение не распространять временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию на граждан государств - участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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