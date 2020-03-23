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Распространение коронавируса нового типа
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Посольство РФ прорабатывает вопрос об эвакуации 25 марта россиян из Индии

Составляются списки пассажиров

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 марта. /ТАСС/. Российская сторона прорабатывает вопрос о специальном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских граждан из аэропорта Нью-Дели 25 марта. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Такой рейс готовится, в настоящее время прорабатывается получение разрешения от индийской стороны на этот полет. Составляются списки пассажиров. Информацию можно получить на странице российского посольства в Facebook, - сказал дипломат.

Данный рейс, по его словам, запланирован на 05:50 по местному времени (03:20 мск).

Как, в свою очередь, отметил руководитель представительства "Аэрофлота" Андрей Алимов, офис авиакомпании в Нью-Дели временно закрыт по распоряжению правительства Индии из-за ситуации с коронавирусом, поэтому представители авиакомпании работают в консульском отделе посольства. "Связаться можно через консульский отдел российского посольства", - отметил Алимов.

По данным российской стороны, в Индии сейчас остается около 10 тыс. россиян. Ситуация с их вывозом осложняется тем, что в Индии временно отменены пассажирские поезда, международные авиарейсы, а со среды отменяются и внутренние перелеты.

По данным индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи, в стране зарегистрированы 415 случаев инфицирования коронавирусом, 24 заболевших выздоровели, семь граждан умерли.

В новость внесена правка (17:27мск) — передается с уточнением времени в третьем абзаце.

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ИндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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