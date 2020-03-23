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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Саудовской Аравии ввели штраф в $2,6 тыс. за нарушение комендантского часа

За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена в два раза

ТАСС, 23 марта. Власти Саудовской Аравии намерены налагать штраф приблизительно в $2,6 тыс. на лиц, уличенных в нарушении комендантского часа, который введен в стране из опасений распространения коронавируса. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, сообщило в понедельник МВД королевства.

В специальном заявлении саудовского МВД отмечается, что "штраф в размере 10 тыс. саудовских риалов (чуть более $2,6 тыс.) будет взыскан с тех, кто в первый раз нарушит комендантский час". За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена в два раза.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии указало, что нарушивших введенные ограничения в третий раз "ожидает тюремное заключение на срок до 20 дней".

Согласно указу короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, комендантский час на три недели введен в королевстве с понедельника. Запрет на появление на улицах действует с 19:00 до 06:00.

По последним данным Минздрава королевства, в Саудовской Аравии зарегистрированы 562 случая заражения новым коронавирусом.

Теги
Саудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльРаспространение коронавируса нового типа
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