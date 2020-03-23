Полиция Черногории сообщила о задержании россиянки за попытку посеять панику

БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Полиция Черногории арестовала в городе Тиват гражданку России за пост в Facebook, в котором утверждалось, что масштабы распространения коронавируса в этой балканской стране больше, чем сообщается официально. Как передало в понедельник национальное телевидение Черногории RTCG со ссылкой на данные управления полиции страны, она подозревается "в попытке посеять панику и спровоцировать беспорядки путем распространения ложной информации".

По данным телеканала, 35-летняя гражданка России А. Г. в своем профиле в Facebook якобы опубликовала информацию о том, что в Черногории коронавирусом заразились 1 тыс. человек, шесть человек умерли, а страну ожидает сценарий эпидемии, который будет хуже итальянского. Кроме того, она сообщила, что обслуживающий персонал отеля "Авала" заражен коронавирусом и госпитализирован.

Сообщается, что правоохранители задержали женщину. В ближайшее время россиянка предстанет перед прокурором в городе Котор.

В посольстве России в Черногории ТАСС сообщили, что полиция не обращалась в диппредставительство. "По данному случаю компетентные органы Черногории в посольство пока не обращались", - сказали там.

Согласно официальным данным Института общественного здоровья Черногории, в стране зафиксирован один летальный исход и 22 случая заражения новым коронавирусом. Под санитарным наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек.