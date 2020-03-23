В Чечне закроют точки общепита и отменят массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют закрыть все заведения общественного питания и отменить публичные мероприятия в регионе в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в республике и вице-премьер правительства Шахид Ахмадов.

"В соответствии с режимом повышенной готовности, все публичные мероприятия, в том числе свадьбы, отменяются. Заведения общепита тоже закрываются. Будут работать рынки и магазины с продуктами питания и с товарами первой необходимости", - сказал Ахмадов.

По его словам, в регионе в настоящее время под карантином находятся 364 человека. "Есть трое положительных на тест-системе, экспресс-диагностика, но он [результат] сомнительный, поэтому ждем подтверждения. Это прибывшие из неблагополучных стран", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.