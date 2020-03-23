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Распространение коронавируса нового типа

В Нью-Йорке из-за коронавируса хотят создать онлайн-центр психологической помощи

Его создадут только в том случае, если достаточное количество добровольцев из числа профессиональных психологов выразят желание помогать в свободное от работы время

ТАСС, 23 марта. Власти штата Нью-Йорк рассматривают возможность создания онлайн-центра психологической помощи жителям штата на фоне паники из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Нам следует говорить не только об экономических, но также и о социальных последствиях коронавируса. Люди нервничают и беспокоятся, при этом они находятся в изоляции. Это может вызывать различные эмоции. А когда вы одни, вам не с кем поговорить", - подчеркнул Куомо, высказывания которого приводит журнал Time.

По его словам, в том случае, если достаточное количество добровольцев из числа профессиональных психологов выразят желание в свободное от работы время помогать нью-йоркцам, испытывающим психологические проблемы, в штате будет создан "Электронный центр психологической помощи". Планируется, что беседы со специалистами будут вестись по телефону или через видеочат.

Ранее Куомо предписал жителям Нью-Йорка не выходить из дома без необходимости. Исключение сделано для персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц и служб спасения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано 35225 случаев заражения коронавирусом и 471 случай смерти, в том числе 99 - в городе Нью-Йорк. 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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