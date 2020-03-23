Роспотребнадзор: РФ входит в тройку лидеров по количеству протестированных на коронавирус

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия находится на данный момент в тройке лидеров по количеству проведенных тестов на новый коронавирус, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Познер" на Первом канале.

"На сегодняшний день Россия в тройке лидеров по количеству оттестированных людей в стране. Мы продолжаем и считаем, что это надо расширять", - сказала она.

Попова добавила, что российские тесты достойно прошли проверку на качество еще в феврале, когда рабочая группа ученых из РФ посетила Китай. "Это было слепое исследование: у нас взяли тест, и четыре часа его тестировали параллельно с китайскими тест-системами. Тест показал блестящий результат, и помимо того, что он показал чувствительность и специфичность (определяет только новый коронавирус - прим. ТАСС), на тот момент он имел преимущество в том, что хранить его надо было при температуре плюс четыре, а китайский - при минус 20", - пояснила она.

22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в России было проведено более 163 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением, по данным ведомства, из-за коронавируса остаются около 52 тыс. человек.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что подведомственный министерству Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью в течение текущей недели запустит серийное производство новой тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции. Как сообщил директор центра Сергей Юдин, новая тест-система будет более чувствительной, чем существующие, планируется производить до 50 тыс. тест-систем в сутки.