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Распространение коронавируса нового типа

Глава ЕК заявила о пробках на границах ЕС, достигших 40 км из-за коронавируса

Еврокомиссия потребовала от стран ЕС гарантировать пересечение границ грузовым транспортом максимум за 15 минут и отменить для него значительную часть ограничений

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Пробки на отдельных пунктах пропуска на границах Евросоюза достигали в минувшие выходные из-за карантинных мер по коронавирусу 40 км, время ожидания для пересечения - 18 часов. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежедневном видеообращении.

ЕК потребовала от стран ЕС гарантировать пересечение границ грузовым транспортом максимум за 15 минут и отменить для него значительную часть ограничений.

"Меры, введенные для замедления распространения коронавируса, также замедлили, а в некоторых случаях парализовали, наш транспорт. В эти выходные мы наблюдали пробки протяженностью в 40 км на отдельных пограничных пунктах, это время ожидания до 18 часов. Это должно прекратиться. Медицинский контроль на границах может быть важной вспомогательной мерой для борьбы с эпидемией, однако он не должен приводить к параличу транспорта", - заявила она.

В этой связи фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия распространила в понедельник рекомендации по организации зеленых коридоров для обеспечения беспрепятственного трансграничного движения товаров. "Во-первых, пересечение границ по зеленым коридорам не должно превышать 15 минут. Во-вторых, по зеленым коридорам должно быть возможно перевозить все виды товаров. В-третьих, национальные правительства должны отменить временные ограничения, включая запреты на движение грузовиков по ночам или в выходные дни, поскольку нынешняя ситуация исключительна. В-четвертых, необходимо сократить количество бумажной работы для водителей всех национальностей, чтобы позволить им пересекать границу быстрее", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Большинство стран ЕС в ответ на пандемию коронавируса закрыли свои границы и даже ввели внутригосударственные ограничения на перемещения граждан.

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Фон дер Ляйен, УрсулаРаспространение коронавируса нового типа
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