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В Китае отобрали 12 видов кораллов для восстановления тропических коралловых островов

В ходе эксперимента исследователи выращивали на Хайнане 66 видов кораллов и анализировали их адаптированность к суровой среде

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Китайские исследователи отобрали 12 видов кораллов, пригодных для восстановления тропических коралловых островов. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Functional Ecology ("Фанкшнл Эколоджи").

Ученые из Южно-Китайского ботанического сада при Академии наук КНР разработали модель скрининга видов, которые обладают более высокой способностью к выживанию и следовательно восстановлению коралловых островов.

В ходе эксперимента исследователи выращивали на одном из тропических островов южной китайской провинции Хайнань 66 видов кораллов и анализировали их адаптированность к суровой среде: засухе, высокой температуре, сильному ультрафиолетовому излучению, недостатку почвы и питательных веществ и другим неблагоприятным условиям.

В результате исследования было установлено, что 12 из 66 видов наиболее приспособлены к суровой внешней среде: их выживаемость составляет от 86 до 91%. Ученые надеются, что результаты их исследований будут использованы при восстановлении тропических коралловых островов как в Китае, так и за рубежом.

В августе прошлого года провинция Хайнань заявила о создании в специальной зоне по развитию инноваций Ячжоувань, расположенной к западу от города-курорта Санья, передового кластера по выращиванию коралловых рифов, что позволит улучшить технологию создания в океане искусственных участков суши. Как рассказал директор Центра изучения тропической океанологии Южно-Китайского моря (Санья) Чэнь Хун, в планах - создание хранилища полипов, где будут представлены различные виды кораллов со всего мира. В будущем их планируется использовать как в Китае, так и на глобальном уровне для сохранения экологии Земли.

Теги
КитайХайнань
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