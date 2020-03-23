Сотрудники МГУ старше 65 лет будут соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал распоряжение, в рамках которого сотрудники вуза старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля. Информация об этом опубликована в понедельник на сайте МГУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

"Руководителям структурных подразделений МГУ необходимо обязать сотрудников старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также ректор поручил руководителям структурных подразделений МГУ перевести сотрудников на удаленный режим работы, а к работе привлекать минимальное число людей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.