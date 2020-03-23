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Распространение коронавируса нового типа

В ЦФО не будут начислять пени за просрочки платежей

Кроме того, власти намерены помогать пенсионерам на карантине

ТАСС, 23 марта. Регионы Центрального Федерального округа вводят дополнительные меры в связи ситуацией вокруг коронавируса.

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Власти Владимирской области рекомендуют ресурсоснабжающим и управляющим организациям не начислять пени за не вовремя оплаченные счета, в Тамбовской области активисты "Молодой Гвардии" организуют помощь пожилым людям на карантине, в Костромской области на помощь медикам придут старшекурсники медицинского колледжа, сообщили в пресс-службах правительств регионов.

В регионах Центрального Федерального округа зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять случаев заражения в Тульской области, по три - в Тверской, Тамбовской, по два - в Воронежской, Рязанской и Ивановской, по одному - в Брянской, Калужской, Ярославской областях.

Оплата ЖКУ и помощь медикам

Во Владимирской области управляющим компания и ТСЖ, ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, Фонду капремонта рекомендовано не начислять пени за задержку оплаты в период режима повышенной готовности, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Эта мера направлена на поддержку пожилых людей, которым не рекомендовано выходить из дома, и при этом не все из них могут совершать оплату удаленно, в цифровом формате.

Ситуация с коронавирусом создала дополнительную нагрузку для медицинских работников, в Костромской области к их работе подключатся будущие коллеги - студенты-медики. "В связи с повышающейся нагрузкой на поликлиники города Костромы, привлечены в первичное звено 316 учащихся старших курсов медицинского колледжа. С этой недели дополнительно будет выделено в поликлиническое звено города Костромы 10 единиц автотранспорта и будет организована мобильная бригада по отбору биоматериала и доставки его в централизованную лабораторию", - цитирует пресс-служба администрации региона директора департамента здравоохранения Костромской области Евгения Нечаева.

Руководство онлайн

В связи с распространением коронавирусной инфекции на удаленный режим работы переходят представители региональной власти. В Ивановской областной думе ограничено число участников пленарных заседаний. Предполагается, что в них будут принимать участие лишь лидеры фракций, зампреды и руководители думских комитетов.

"В случае усугубления ситуации с коронавирусом мы прорабатываем технические решения для максимального перевода в том числе сотрудников администрации на удаленную работу", - отметил в понедельник на оперативном заседании замгубернатора Курской области Вячеслав Берзин. По словам замглавы региона, часть предприятий уже усилили санитарные меры на местах.

Поддержка для пожилых

В Тамбовской области начал работу кол-центр "Молодой Гвардии" по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и для помощи пожилым жителям области, в котором посменно будут работать 15-20 активистов. Они находятся на связи с органами местного самоуправления, профильными ведомствами и социальными службами и будут принимать заявки от жителей всех муниципальных образований региона по доставке продуктов и лекарств пенсионерам. "Сейчас в социальных сетях, мессенджерах нередко распространяется ложная информация о новом вирусе, <...>. [Наша] задача - проинформировать жителей, дать правдивую информацию и сообщить оперативную ситуацию", - рассказал руководитель регионального отделения МГЕР Николай Мачихин.

В Тульской и Костромской областях адресную помощь окажут волонтеры и региональное отделение ОНФ. "Например, сегодня едем по обращению в город Алексин, женщина 83 лет просит купить продукты, в Щекино пенсионерка попросила оплатить квитанции за жилищно-коммунальные услуги и обменять доллары на рубли, в Туле пенсионер 73 лет просит купить ему медицинские маски", - рассказали ТАСС в пресс-службе отделения ОНФ. В Курской области волонтеры будут не только доставлять еду и лекарства, но и обналичивать рецепты из поликлиник.

В Ивановской области указом губернатора Станислава Воскресенского ужесточаются меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В частности, вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом.

Запас масок

В Тульскую и Калужскую области в ближайшее время поступит дополнительный запас масок - по 200 тыс. единиц. Помимо этого, ряд швейных предприятий Калужской области перешли на пошив средств индивидуальной защиты: маски шьют на калужской мануфактуре Bosco, фабрике Каро.

"Минпромторг собрал заявки от всех регионов об их потребности, такую заявку направила и Тульская область. Мы ожидаем в ближайшее время поступление - это будет 200 тысяч медицинских масок, и планируем, что они будут распределены по аптечной сети Тульской области", - сообщил в понедельник на брифинге председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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