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Макрон дал указание духовенству проводить службы в апрельские праздники без паствы

На апрель приходится Пасха у католиков, иудеев, православных, а также начало поста рамадан у мусульман

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник аудиоконференцию с главами всех религиозных конфессий страны. Он, как сообщило Agence France-Presse, настоятельно рекомендовал им проводить все религиозные праздничные службы в апреле без присутствия паствы. На апрель приходится Пасха у католиков, иудеев, православных, а также начало поста рамадан у мусульман.

"Многие религиозные праздники должны быть отмечены именно в апреле. Президент Макрон открыто заявил нам: учитывая нынешнюю ситуацию, церемонии не должны проводиться так, как это делалось прежде", - сообщил агентству участник совещания Мухаммед Мусауи, председатель Французского совета мусульманской религии. По словам Франсуа Клавероли, возглавляющего Протестантскую федерацию Франции, Макрон при этом отметил, что "существует возможность проведения служб в виртуальном режиме".

Представитель Елисейского дворца подтвердил, что президент Франции дал указание представителям церквей "подготовиться к празднованию больших праздников в иных нежели чем обычно рамках".

На совещании в ходе рассмотрения ситуации с эпидемией COVID-19 было принято решение создать в стране еще одну горячую линию для населения. С ее помощью граждане смогут быстро входить в контакт с представителями религиозных ассоциаций и получать от них моральную поддержку в сложных условиях карантина.

Главе МВД Франции Кристофу Кастанеру президентом дано соответствующее распоряжение.

В ходе совещания Макрон опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях слухи о том, что он якобы дал распоряжение в обязательном порядке проводить кремацию всех умерших от COVID-19. "Президент подтвердил, что никаких подобного рода распоряжений префектам не отдавалось", - подчеркнул представитель президентской администрации.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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