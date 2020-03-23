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Распространение коронавируса нового типа

В посольстве РФ в Каире сообщили о 2 тыс. россиян, остающихся в Египте

Около 200 человек смогли вылететь из страны за последние три дня

КАИР, 23 марта. /ТАСС/. Около 200 россиян смогли вылететь из Египта за последние три дня с момента приостановки авиасообщения с остальным миром. Об этом сообщил в понедельник заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

"За три дня страну покинули около 200 человек, но еще свыше двух тысяч остаются здесь, - рассказал он ТАСС. - Кто-то улетел, но кто-то еще прибавился, списки застрявших здесь россиян продолжают пополняться". В частности, по его словам, 164 пассажира было на борту вылетевшего в понедельник из Каира в Москву рейса "Аэрофлота".

Самолет вылетел из столичного аэропорта в 15:21 (16:21 мск), в Москве борт ожидается в 20:29 мск. По информации ТАСС, большинство пассажиров коммерческого рейса - те, у кого были забронированы билеты на даты в период с 20 по 31 марта и кто оказался в подвешенном состоянии из-за закрытия египетскими властями авиасообщения с внешним миром. В числе пассажиров оказались и те, кто приехал на курорты Египта через третьи страны, но смог купить билеты на рейс "Аэрофлота".

Многие туристы, в частности в Шарм-эш-Шейхе, успели улететь чартерами авиакомпании Belavia через Минск, но, как стало известно ТАСС, сейчас все билеты на самолеты компании раскуплены.

По данным Минздрава Египта, в стране выявлено 327 случаев заражения новым коронавирусом, 14 человек умерли. Среди них два генерала армии, которые принимали непосредственное участие в операции по санитарной обработке основных улиц и площадей Каира, станций метро и ряда правительственных учреждений.

Как сообщил официальный представитель министерства Халед Мугахед, с момента регистрации первого случая в середине февраля эпидемия распространилась на 24 из 27 провинций. Власти предпринимают усилия по ограничению движения между регионами, выставляя блокпосты на трассах и проверяя проезжающих. В курортных городах отели закрываются на карантин. Серьезные ограничения введены на работу развлекательных центров, баров, ресторанов, спортивных клубов.

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ЕгипетРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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