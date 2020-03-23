США ввели запрет на деятельность круизных судов из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Власти США ввели с 14 марта запрет на работу круизных судов и посадку на них пассажиров из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в документе, размещенном в понедельник в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

"Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США объявляют о запрете на плавание судов и приостановке посадки пассажиров с 14 марта 2020 года для всех круизных судов, которые не приостанавливают свою деятельность добровольно", - отмечается в уведомлении.

14 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что по его просьбе четыре крупнейшие круизные компании Carnival, Royal Caribbean, Norwegianи MSC уже приостановили на 30 дней свою деятельность.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 320 тысяч человек, зафиксировано более 14 тысяч смертельных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 35 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 470 человек.