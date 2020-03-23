Еще в трех областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19", - написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль подытожил, что всего режим ЧС введен в девяти областях Украины.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, с 23 марта на общественном транспорте в столице могут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам. По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

На Украине зарегистрировано 73 случая коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.