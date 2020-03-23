CМИ: бывший первый министр Шотландии признан невиновным в сексуальных домогательствах

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Суд присяжных признал бывшего первого министра Шотландии (2007 - 2014 гг.) Алекса Салмонда невиновным в покушениях на изнасилование и сексуальных домогательствах. Об этом сообщил в понедельник в своем эфире британский телеканал Sky News.

Обвинения политику были предъявлены по двум эпизодам покушения на изнасилование и девяти пунктам, связанным с сексуальными домогательствами в период с 2008 по 2014 год. Ему также вменяли в вину два инцидента с непристойным поведением, а также один случай нарушения общественного порядка.

Все обвинения были признаны несостоятельными или недоказуемыми.