Внештатного инфекциониста с коронавирусом лишили статуса на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Врач с подтвержденным наличием коронавируса, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать на Ставрополье, исключена из списка главных внештатных инфекционистов министерства здравоохранения края. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом.

"На сегодня мы исключили ее из состава внештатных специалистов (она была главным внештатным инфекционистом Минздрава Ставропольского края - прим. ТАСС)", - сказал Литвинов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Он отметил, что в отношении врача должны приниматься меры в рамках ее профессиональной деятельности.

"Она профессионал, но в данной ситуации она поступила непрофессионально, соответственно, мы должны принимать по этому поводу меры", - добавил представитель ведомства.