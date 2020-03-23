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Распространение коронавируса нового типа

Внештатного инфекциониста с коронавирусом лишили статуса на Ставрополье

Ранее против него возбудили уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Врач с подтвержденным наличием коронавируса, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать на Ставрополье, исключена из списка главных внештатных инфекционистов министерства здравоохранения края. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом. 

"На сегодня мы исключили ее из состава внештатных специалистов (она была главным внештатным инфекционистом Минздрава Ставропольского края - прим. ТАСС)", - сказал Литвинов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Он отметил, что в отношении врача должны приниматься меры в рамках ее профессиональной деятельности.

"Она профессионал, но в данной ситуации она поступила непрофессионально, соответственно, мы должны принимать по этому поводу меры", - добавил представитель ведомства.

 

Теги
РоссияСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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