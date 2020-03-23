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Распространение коронавируса нового типа

На Ставрополье более 50 тыс. пенсионеров смогут воспользоваться волонтерской помощью

В регионе проводятся подворовые обходы для выявления одиноко проживающих пожилых людей, которым может потребоваться такая помощь

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Подворовые обходы проводят на Ставрополье, чтобы определить одиноких пожилых людей, которым может понадобиться помощь в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"В территориях края проводятся подворовые обходы для выявления одиноко проживающих пожилых людей, которым может потребоваться помощь волонтеров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительно, число таких адресатов волонтерской помощи может составить более 50 тыс. человек.

По данным министерства здравоохранения края, для профилактики распространения коронавирусной инфекции на Ставрополье под наблюдением медиков остаются более 350 человек. В их числе жители края, вернувшиеся из зарубежных стран, а также лица, контактировавшие с пациенткой, у которой подтвердилось заражение коронавирусом. Также госпитализированы 11 человек, контактировавшие с пациенткой, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом. В настоящее время они изолированы, однако их состояние не требует проведения специального лечения, так как симптомы слабо выражены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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