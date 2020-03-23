МВД представит к госнаграде сотрудника, погибшего при задержании преступника в Волгограде

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев внесет представление президенту России о награждении государственной наградой сотрудника полиции Владимира Тафинцева, погибшего при задержании преступника в Волгограде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев внесет представление президенту РФ о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно)", - сказала она.

В понедельник днем в Волгограде полицейский отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД России по Волгоградской области старший сержант полиции Владимир Тафинцев ценой своей жизни спас женщину от преследовавшего ее вооруженного мужчины. После задержания подозреваемый нанес Тафинцеву ножевое ранение в помещении контрольно-пропускного пункта областного главка МВД, в результате чего полицейский умер. Ему было 35 лет. Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.