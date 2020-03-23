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Распространение коронавируса нового типа

В мечетях Крыма приостанавливают проведение коллективных молитв до 12 апреля

Кроме того, приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Проведение коллективных молитв в мечетях Крыма, а также просветительские мероприятия временно приостанавливаются до 12 апреля 2020 года, данные меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК).

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"Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь сообщает, что в период до 12 апреля 2020 года будет приостановлено проведение пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любые просветительские и образовательные мероприятия <…>. Данные меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и выявлением в Республике Крым первого факта заражения, учитывая высокую степень опасности данного заболевания в особенности для людей пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Также приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов - дуа, обряды имянаречения и никях (бракосочетание). Погребальные обряды и дженазе-намаз проводить максимально кратко, с соблюдением всех правил безопасности, без физического контактирования и рукопожатий. Приостановлена работа и Азовского медресе высших исламских наук им. Хаджы Ихсана.

В то же время, пояснили ТАСС в пресс-службе ДУМК, мечети не закрываются полностью. Любой из верующих в индивидуальном порядке сможет совершить намаз.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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