Основатель Alibaba подарил странам Африки 1,5 млн тестов на коронавирус

ТАСС, 23 марта. Основатель китайской корпорации Alibaba миллиардер Джек Ма заявил в понедельник о предоставлении в дар Африканскому союзу (АС) 1,5 млн лабораторных наборов для проведения тестов на новый коронавирус. Как сообщил южноафриканский новостной портал Fin24, бизнесмен также направит 100 тыс. масок и тысячу защитных костюмов для медицинских работников.

Партия, первая часть которой уже прибыла в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира АС, передается непосредственно Африканскому центру контроля и предотвращения заболеваний, который затем будет распределять медицинское оборудование по странам АС.

"От имени председателя АС президента ЮАР Сирила Рамапосы мы благодарим Джека Ма и Фонд Alibaba за щедрый дар нашему континенту", - заявил постоянный представитель ЮАР при АС Эдвард Макайя.