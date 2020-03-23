Первый случай заражения коронавирусом выявили в Белизе

ТАСС, 23 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Белиза, сообщил в понедельник премьер-министр страны Дин Барроу.

"Положительный результат дал тест 38-летней гражданки Белиза, вернувшейся несколько дней назад из США", - приводит слова главы кабмина местная газета The Belize Times. Политик отметил, что в настоящее время женщина изолирована.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.