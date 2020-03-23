Посольство РФ в Париже просит россиян прислать личные данные для эвакуации до 24 марта

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции просит граждан России, находящихся на территории Франции и Монако и нуждающихся в содействии в возвращении на родину, направить свои данные в консульство не позднее 13:00 (15:00 мск) 24 марта. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Facebook коммюнике посольства.

"Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Французской Республики и Княжества Монако и нуждающимся в содействии в возвращении в Россию, необходимо не позднее 13:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) 24 марта 2020 года направить в адрес консульского отдела посольства Российской Федерации во Французской Республике по электронной почте consulat@ambrussie.fr письмо с пометкой темы "Эвакуация", - отмечается в сообщении.

Помимо своих личных данных (ФИО, местонахождение и др.) дипломаты просят отметить в письме, планирует ли гражданин выехать в РФ самостоятельно, либо собирается дождаться возможной эвакуации.