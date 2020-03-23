{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Париже просит россиян прислать личные данные для эвакуации до 24 марта

Помимо личных данных дипломаты просят отметить в письме, планирует ли гражданин выехать в РФ самостоятельно, либо собирается дождаться возможной эвакуации

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции просит граждан России, находящихся на территории Франции и Монако и нуждающихся в содействии в возвращении на родину, направить свои данные в консульство не позднее 13:00 (15:00 мск) 24 марта. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Facebook коммюнике посольства.

"Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Французской Республики и Княжества Монако и нуждающимся в содействии в возвращении в Россию, необходимо не позднее 13:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) 24 марта 2020 года направить в адрес консульского отдела посольства Российской Федерации во Французской Республике по электронной почте consulat@ambrussie.fr письмо с пометкой темы "Эвакуация", - отмечается в сообщении.

Помимо своих личных данных (ФИО, местонахождение и др.) дипломаты просят отметить в письме, планирует ли гражданин выехать в РФ самостоятельно, либо собирается дождаться возможной эвакуации.

Теги
МонакоРоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Мьянме зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС